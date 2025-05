COPA DO BRASIL

Náutico x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida acontece no estádio dos Aflitos, em Recife

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de maio de 2025 às 17:30

São Paulo Crédito: Divulgação/São Paulo

Náutico e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos, em Recife, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2025. Com a vitória por 2 a 1 no Morumbi, o Tricolor joga por um empate para avançar. O Timbu precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal; uma vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis.>

Onde assistir Náutico x São Paulo ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo no Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).>

Náutico

O Náutico chega empolgado após golear o Ypiranga por 4 a 0 na Série C. No entanto, o técnico Hélio dos Anjos não poderá contar com Luiz Paulo, João Maistro e Paulo Sérgio, que estão fora da decisão.>

São Paulo

Do outro lado, o São Paulo enfrenta uma série de desfalques importantes. A equipe de Luis Zubeldía não terá Calleri, Lucas, Ferreirinha, Marcos Antonio, Luiz Gustavo, Igor Vinícius e Henrique, todos no departamento médico. O atacante Lucca viajou com a delegação, mas deve ser preservado.>

Prováveis escalações de Náutico x São Paulo

Náutico: Muriel; Arnaldo, Rayan, Carlinhos e Igor Fernandes; Auremir, Marco Antônio, Patrick Allan; Thalissinho, Kelvin e Bruno Mezenga. Técnico: Hélio dos Anjos.>

São Paulo: Rafael; Cédric, Arboleda (ou Ruan), Alan Franco, Enzo Diaz; Alisson, Pablo Maia, Oscar; Lucas Ferreira, André Silva e Luciano. Técnico: Luis Zubeldía.>

Ficha do Jogo

Jogo: Náutico x São Paulo>

Campeonato: Copa do Brasil 2025 — 3ª fase (volta)>

Data: Terça-feira, 20 de maio>

Horário: 21h30 (de Brasília)>

Local: Estádio dos Aflitos, Recife (PE)>