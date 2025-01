REFORÇO TRICOLOR

Nestor fala sobre reencontro com Ceni e projeta disputa no meio-campo do Bahia: 'Tenho coisas diferentes'

Meia de 24 anos foi oficialmente apresentado pelo Bahia nesta quinta-feira (8)

Gabriel Rodrigues

Publicado em 9 de janeiro de 2025 às 18:08

Rodrigo Nestor quer conquistar um lugar no time titular do Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Considerado o principal setor do time do Bahia, o meio-campo vai ter uma concorrência alta em 2025. Além das peças que já estavam no clube, o tricolor foi ao mercado e contratou mais três jogadores. Entre eles, está Rodrigo Nestor, jogador revelado pelo São Paulo e que chega por empréstimo até o fim da temporada, com obrigação de compra.

O jogador de 24 anos foi apresentado no CT Evaristo de Macedo, em Dias D’Ávila, e falou sobre a expectativa de defender o tricolor. Nestor afirma que possui características diferentes dos companheiros, e que vai se empenhar ao máximo para conquistar um lugar entre os titulares.

“Estou muito feliz de estar aqui. Estava ansioso. Desde o ano passado vinha acompanhando o time do Bahia. Meio-campo muito fortalecido. Chego para somar. Tenho algumas características diferentes dos meus companheiros. Acho que consigo chegar mais à frente, atacar espaço. Venho para ajudar e disputar posição. Quem vai ter dor de cabeça é o professor Rogério [Ceni]”, iniciou ele.

Foi justamente sob o comando de Rogério Ceni que Nestor viveu a sua melhor fase desde que estreou no profissional. Em 2022, ele marcou oito gols e deu 11 assistências em 62 jogos. O momento só não foi melhor porque o São Paulo perdeu o título da Copa Sul-Americana.

O meia deu a volta por cima em 2023, quando marcou o gol do título da Copa do Brasil sobre o Flamengo. No ano passado, ele se machucou e acabou perdendo espaço em parte da temporada. Questionado sobre o reencontro com Ceni, Nestor afirma que não conversou com o treinador durante as negociações.

“A maior importância era que o grupo [City] me queria, o Bahia queria. Não recebi ligação do Rogério. Ele já conhece meu futebol. Estou feliz”, resumiu.

Diretor de futebol do Bahia, Carlos Eduardo Santoro também destacou a busca do Grupo City pelo jogador. Segundo ele, Rodrigo Nestor é acompanhado desde os tempos que atuava na base do São Paulo.