CAMPEONATO INGLÊS

Neto abre novo ciclo na carreira com contratação pelo Arsenal: 'Realizando um sonho'

Com uma quilometragem considerável no futebol europeu, Neto contabiliza passagens por clubes de tradição como Juventus, Barcelona, Fiorentina e Valência. No entanto, vestir a camisa da equipe comandada por Mikel Arteta mexeu com o emocional do goleiro.