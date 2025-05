NBA

New York Knicks x Indiana Pacers: horário e onde assistir ao vivo

Jogo um da decisão da conferência leste da NBA será disputado hoje, às 21h, no Madison Square Garden

New York Knicks e Indiana Pacers se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h (de Brasília), no Madison Square Garden, em Nova York, pelo jogo 1 da final da Conferência Leste da National Basketball Association (NBA). Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e como as equipes chegam. >