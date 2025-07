MLS

New York Red Bulls x Inter Miami: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela temporada regular da MLS, a partida será disputada na Red Bull Arena, em Nova Jersey, às 20h30

New York Red Bulls e Inter Miami se enfrentam neste sábado (19), às 20h30 (horário de Brasília), na Red Bull Arena, em Nova Jersey, pela temporada regular da Major League Soccer (MLS) 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida, prováveis escalações e palpites para o jogo. >

New York Red Bulls x Inter Miami: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida entre New York Red Bulls e Inter Miami terá transmissão ao vivo pelo MLS Season Pass, disponível na Apple TV (streaming). >

New York Red Bulls

O NYRB tenta se manter na zona de classificação para os playoffs da Conferência Leste. A equipe vem de resultados irregulares e aposta no bom desempenho como mandante para surpreender o time de Messi. Em 23 jogos na temporada, soma 9 vitórias, e a necessidade de um resultado positivo em casa é fundamental para seguir na briga. >

Inter Miami

O Inter Miami chega com moral, ocupando uma das cinco primeiras posições da Conferência Leste mesmo com jogos a menos. Com 44 gols em 20 partidas, tem o melhor ataque da conferência. Lionel Messi, Luis Suárez e companhia vêm embalados por boas atuações ofensivas e buscam mais uma vitória fora de casa. >