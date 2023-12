Neymar está fora da Copa América de 2024, afirma médico da seleção brasileira

O retorno de Neymar aos gramados ainda vai demorar, de acordo com Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira e responsável pela cirurgia de correção da ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo do atleta do Al-Hilal. A previsão é que o atacante esteja apto a defender o Brasil somente em setembro de 2024.



Em entrevista à rádio 98FM, Lasmar reforçou que uma lesão dessa magnitude exige o tempo de nove meses de recuperação, sendo imprudente queimar etapas para tentar adiantar o processo. Uma ação nesse sentido poderia causar novo estresse na região lesionada e provocar outra contusão.