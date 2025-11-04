RETORNO

Ex de Iza deixa aposentadoria e anuncia volta ao futebol após fim do relacionamento

Atleta foi contratado pelo Primavera, de São Paulo

Carol Neves

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 13:52

Depois de anunciar o fim da carreira há poucos meses, o volante Yuri Lima decidiu voltar aos gramados. Aos 31 anos, o jogador foi oficializado nesta terça-feira (4) como novo reforço do Primavera, equipe do interior paulista. Ele integrará o elenco que disputará o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil em 2026.

Em entrevista recente à ESPN, Yuri explicou que sua pausa no futebol não teve relação com o término de seu relacionamento com a cantora Iza, e sim com a chegada da filha do casal.

“Naquela época, minha filha estava para nascer e eu preferi dar essa encerrada na minha carreira para realmente focar nelas e cuidar da minha família, que para mim, indiscutivelmente, é a coisa mais importante na vida de qualquer pessoa. Foi uma decisão fácil e difícil ao mesmo tempo, porque para mim a família é o primeiro lugar sempre e o futebol é a minha paixão”, disse o atleta.

A breve aposentadoria

Em maio deste ano, Yuri havia comunicado a aposentadoria nas redes sociais. No vídeo publicado, o volante refletiu sobre a trajetória e agradeceu ao esporte que marcou sua vida.

“São 15 anos jogando. Um ciclo se encerra. Um novo começa — com o mesmo amor pelo futebol. Agora é hora de impulsionar novos sonhos”, afirmou na ocasião.

Após o anúncio, ele chegou a trabalhar em uma empresa de agenciamento de jogadores, afastado dos gramados desde agosto de 2024, quando deixou o Mirassol, então na Série B do Brasileirão. A saída ocorreu durante a repercussão da polêmica de traição envolvendo seu nome e a cantora Iza, que o acusou de infidelidade.

