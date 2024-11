DE VOLTA PARA CASA

Neymar fecha acordo para retornar ao Santos, diz jornalista

Clube paulista deve anunciar o retorno do jogador após a Série B

Vitor Rocha

Publicado em 17 de novembro de 2024 às 15:17

Neymar conquistou uma Libertadores e uma Copa do Brasil com o Peixe Crédito: Guilherme Kastner/Santos

Após mais de uma década atuando fora do Brasil, Neymar já fechou acordo com o Santos e deve retornar ao clube paulista após o fim da Série B deste ano. A informação foi divulgada neste domingo (17), pelo jornalista argentino César Luis Merlo, especializado no mercado de transferências.

Em publicação no X (antigo Twitter), o jornalista declarou que o Peixe está esperando o término da segunda divisão para anunciar a contratação do atacante. Apesar do acordo entre Neymar e Santos já ter sido concluído, ele afirmou que falta negociar a rescisão com o Al Hilal, atual time do jogador.

?Neymar, listo para volver a Santos.

*️⃣El club donde debutó ya tiene un acuerdo con el futbolista, de 32 años.

*️⃣Se trabaja en la rescisión del Al Hilal y la idea es anunciarlo una vez que termine el torneo que marcó el regreso del Peixe a la máxima categoría de ??. ⏳ pic.twitter.com/LQjDhP2bza — César Luis Merlo (@CLMerlo) November 17, 2024

Atualmente, o craque está em recuperação de mais uma lesão, sofrida durante seu segundo jogo após o retorno aos gramados pelo Al-Hilal, logo depois de um longo período afastado por outro problema físico.

Após o anúncio de sua volta, o atacante português Rafael Leão, atualmente no Milan, compartilhou em suas redes sociais uma foto de Neymar nos tempos de Santos, sem incluir nenhuma legenda adicional.

Stories do Instagram de Rafael Leão Crédito: Reprodução