ELE TÁ VOLTANDO

Neymar posta foto com malas prontas, e Bruna se despede da Arábia Saudita

Atacante rescindiu com o Al-Hilal e tem acerto com o Santos

Neymar está vindo. Um dia após o anúncio do fim da passagem pelo Al-Hilal, o atacante publicou, nesta terça-feira (28), uma foto com várias malas arrumadas, pronto para deixar a Arábia Saudita. Ele tem acordo com o Santos, e a expectativa é que ele chegue ao Brasil na quarta-feira (29) e seja apresentado pelo Peixe ainda nesta semana.>