"SABOTAGEM"

Nigéria ameaça boicotar jogo com Líbia após ser tratada como refém: 'Nos deixaram sem comida'

Os jogadores da Nigéria ameaçaram nesta segunda-feira boicotar o jogo contra a Líbia pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações depois de terem ficado retidos durante a noite no aeroporto Al Abraq. As autoridades da Líbia negaram que se tratasse de sabotagem.

O capitão da Nigéria, William Troost-Ekong, disse que o avião deveria pousar no aeroporto de Benghazi, mas foi desviado para Al Abraq, a cerca de 220 quilômetros de distância. "O governo líbio proibiu nosso pouso aprovado em Benghazi sem motivo", afirmou Troost-Ekong no X. "Eles trancaram os portões do aeroporto e nos deixaram sem telefone, comida ou bebida. Tudo por jogos mentais."

Fotos postadas pelos jogadores nigerianos mostram alguns deles deitados em assentos de aeroporto, com suas bagagens ao lado e sem outros passageiros à vista. O atacante Victor Osimhen, do Galatasaray, que não foi convocado após uma lesão muscular, acusou a federação da Líbia em uma postagem no Instagram de uma "tática intencional para enfraquecer e arruinar o moral" dos nigerianos. "Está começando a parecer mais uma situação com reféns", escreveu. "Devem voltar para casa em segurança. Não somos criminosos ou prisioneiros."