MIL GOLS

‘Ninguém marcou mais gols do que eu’, diz Cristiano em premiação

A polêmica do milésimo gol se dá devido a uma divergência de opiniões quanto à validade de jogos não oficiais

Premiado com o Quinas de Platina pela Federação Portuguesa de Futebol, Cristiano Ronaldo usou seu discurso de recepção do prêmio para comentar sobre o milésimo gol da carreira. Em sua fala, ele afirmou que, mesmo que o milésimo não se concretize, ninguém fez mais gols do que ele no futebol.