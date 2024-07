F-1

Norris supera Verstappen e é o mais rápido do dia no GP da Bélgica

O piloto da McLaren brilhou no tradicional Circuito de Spa-Francorchamps

Estadão

Publicado em 26 de julho de 2024 às 14:05

Lando Norris Crédito: Shutterstock

Sensação da temporada, Lando Norris superou Max Verstappen nesta sexta-feira na abertura das atividades no GP da Bélgica de Fórmula 1. O piloto da McLaren foi o mais rápido do dia no tradicional Circuito de Spa-Francorchamps, seguido pelo companheiro de time, o australiano Oscar Piastri. Verstappen anotou o terceiro melhor tempo.

As marcas foram obtidas no segundo treino livre, que apresentou ritmo mais forte do que o primeiro, como de costume. Norris marcou 1min42s260, superando o 1min43s372 que fez Verstappen liderar a primeira sessão, no início do dia. Piastri, vencedor da corrida na Hungria, no domingo passado, registrou 1min42s475

Verstappen obteve o terceiro melhor tempo, com 1min42s477, após mostrar força no primeiro treino, quando colocou meio segundo à frente justamente de Piastri. O tricampeão mundial e líder do Mundial de Pilotos tem uma dura missão neste fim de semana porque trocou componentes do seu motor e sofreu uma perda de 10 posições no grid de largada, no domingo.

Nesta sexta, ele começou na frente tanto no primeiro treino do dia quanto nos primeiros minutos da segunda sessão, mesmo andando com pneus médios, mais lentos que os macios. Norris e George Russell, da Mercedes, acompanharam o holandês de perto. Na metade do treino, Piastri assumiu a ponta, com o espanhol Carlos Sainz Jr., da Ferrari, por perto.

Faltando 25 minutos para o fim do treino, Norris despontou na liderança com o melhor tempo do treino e do dia. Tanto ele quanto Piastri, Verstappen e os demais usavam pneus macios, numa sessão sem sobressaltos ou incidentes na pista.

Em baixa neste momento da temporada, a Ferrari esboçou reação na segunda sessão, com Charles Leclerc logo atrás de Verstappen. Sainz anotou o quinto tempo, seguido por Russell. Lewis Hamilton, que vem na crescente junto com a Mercedes, foi apenas o 10º mais veloz do segundo treino. Cada vez mais ameaçado na Red Bull, o mexicano Sergio Pérez registrou o nono tempo.

Os pilotos voltam para a pista às 7h30 deste sábado, pelo horário de Brasília, para o terceiro treino livre. No mesmo dia, o treino classificatório será disputado às 11 horas. A largada, no domingo, está agendada para as 10 horas.

Confira o resultado do 2º treino livre do GP da Bélgica:

1º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min42s260

2º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min42s475

3º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min42s477

4º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min42s837

5º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min43s098

6º - George Russell (ING/Mercedes), 1min43s290

7º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min43s401

8º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min43s485

9º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min43s504

10º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min43s519

11º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min43s532

12º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min43s538

13º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min43s675

14º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min43s823

15º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min43s829

16º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min43s846

17º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min43s892

18º - Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min44s226

19º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min44s302