QUE SUSTO

Novato da Fórmula 1 sofre grave acidente, bate forte a 257 km/h e é levado a hospital; vídeo

Veículo de Jack Doohan ficou completamente destruído após colisão no 2º treino livre no Japão

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de abril de 2025 às 11:36

Jack Doohan sofreu acidente em treino do GP do Japão Crédito: Bryn Lennon/Formula 1/Divulgação

Um enorme susto marcou o segundo treino livre do GP do Japão, na madrugada desta sexta-feira (4). Ainda nos minutos iniciais, Jack Doohan rodou a 257 km/h com sua Alpine no Circuito de Suzuka e atingiu a barreira de pneus com força. O carro ficou destruído, e o novato de 22 anos precisou de uma equipe de resgate para conseguir ser retirado. Em seguida, foi levado para o hospital, onde passou por exames preventivos.>

Horas depois, a equipe francesa tranquilizou os fãs ao anunciar que o piloto escapou ileso do grave acidente. "Estamos todos aliviados em ver Jack sair ileso de seu incidente no treino livre 2 e felizes em ver que ele está bem após os procedimentos de precaução", disse Oli Oakes, diretor da Alpine.>

A sizeable crash for Jack Doohan in FP2 ?



He is OK and out of the car#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/uCDCUcGKcy — Formula 1 (@F1) April 4, 2025

Segundo ele, o Sistema de Redução de Arrasto, ou DRS, (dispositivo que ajuda os pilotos a fazer ultrapassagens), tinha de ser desligado manualmente na Curva 1, em Suzuka, e isso pegou o australiano de surpresa. "Foi um erro de julgamento não fechar o DRS na curva 1. É algo para aprender", afirmou o dirigente.>

Questionado se os danos causados ao carro poderiam ser reparados em tempo para o terceiro treino livre e o classificatório, Oakes se mostrou confiante. "Sei que Jack e a equipe estarão prontos. Vamos trabalhar duro para ter o carro preparado após os danos da batida".>

Sobre o acidente, Jack Doohan disse estar recuperado e fez reflexões sobre o que aconteceu na pista de Suzuka. "Primeiramente quero dizer que estou bem. Foi um incidente pesado, algo que me pegou de surpresa e vou aprender com isso", comentou o piloto.>

Como foi o 2º treino livre?>

O segundo treino livre do Japão, realizado na madrugada desta sexta-feira, voltou a ter a McLaren no centro das atenções. Oscar Piastri fez o melhor tempo da atividade com 1min28s114 e terminou em primeiro, seguido do companheiro de equipe Lando Norris (1min28s163) e com Isack Hadjar, da Racing Bulls, na terceira colocação (1min28s518). Com quatro bandeiras vermelhas e até princípio de incêndio a sessão teve menos de meia hora de pista livre. O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou em 13º.>

Jack Doohan bateu forte na barreira de pneus logo no início e a primeira interrupção durou quase 20 minutos. Logo depois, Fernando Alonso passou reto na curva com a sua Aston Martin e ficou preso na brita provocando mais uma paralisação.>

Dando sequência aos imprevistos que marcaram o TL2, parte do gramado começou a pegar fogo por causa de faíscas espalhadas pelo vento obrigando a organização a conter o princípio de incêndio. Restando poucos minutos para o fim, o fogo voltou a aparecer na curva 17 e a quarta bandeira vermelha foi acionada.>

No curto período de pista livre, Piastri conseguiu impor seu ritmo e fechou o treino com o melhor tempo. A Ferrari de Lewis Hamilton apareceu em quarto com Liam Lawson, agora pela Racing Bulls, em quinto lugar, à frente de George Russell (Mercedes) e do ferrarista Charles Leclerc. O atual tetracampeão Max Verstappen foi apenas o oitavo.>

Último colocado no primeiro treino livre, Bortoleto conseguiu melhorar o desempenho da sua Sauber e ficou em 13º na sessão. Ele completou 13 voltas e terminou uma posição atrás de Nico Hulkenberg, seu companheiro de equipe.>