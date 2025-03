SUPERAÇÃO

O menino que carrega o Santos no olhar: como o pequeno Anthony superou um câncer e colocou o escudo do Peixe no olho

Anthony Milani venceu um retinoblastoma e colocou uma prótese de acrílico com o escudo do Santos pintado em seu olho

Marina Branco

Publicado em 21 de março de 2025 às 11:58

Anthony, torcedor do Santos Crédito: Raul Baretta I Santos FC

"O menino que carrega o Santos no olhar". Essa é a descrição de Anthony Milani, um dos torcedores mais apaixonados e destacados da história do Santos. Aos sete anos, o pequeno venceu um câncer que lhe tirou seu olho, e colocou no lugar uma prótese de acrílico com o escudo do time do coração estampado.>

A descoberta do retinoblastoma na vida de Anthony tinha tudo para ser o início de uma história de dor e sofrimento. No entanto, o pequeno gigante santista encontrou uma nova maneira de lidar com a doença que o submeteu a uma enucleação do olho direito e tornou necessário o uso de uma prótese ocular pelo menino.>

Anthony, torcedor do Santos Crédito: Reprodução I Instagram

Fanático pelo Santos desde que nasceu, ele ganhou uma prótese com o escudo do clube desenhado na íris, encantando time e torcida com sua declaração de amor. Por isso, Anthony foi convidado por Marcelo Teixeira, presidente do Peixe, a assistir ao amistoso do último domingo (16) contra o Coritiba, no Paraná, no qual o Santos venceu por 4 a 1.>

Anthony aprendeu a ser santista com seus pais, nascidos em Barra Bonita, São Paulo, e torcedores do Peixe desde pequenos. Foi justamente a paixão pelo Santos que levou a família a superar o diagnóstico dado em dezembro de 2020, assistir aos jogos do clube durante as sessões de quimioterapia, e ver o time de pertinho no último final de semana.>

Anthony conhecendo os jogadores do Santos Crédito: Reprodução I Instagram

No mesmo avião da delegação do time, foram Anthony, seus pais e sua irmãzinha de três anos. Os quatro se hospedaram no mesmo hotel da equipe, e assistiram ao jogo do camarote no Estádio Couto Pereira. O pequeno teve ainda a chance de entrar em campo com os jogadores para a execução do Hino Nacional Brasileiro, momento no qual comoveu todo o país ao aparecer com o Santos "no olhar".>

"Ele amou que conheceu os goleiros. O Neymar, também, que foi surreal. Ele é maravilhoso, a forma como ele trata as crianças. E o fato de ele (Anthony) ter entrado com o goleiro lá em campo para poder cantar o hino. Foi maravilhoso. Ele amou tudo”, afirmou Geise, mãe de Anthony, ao G1.>

"É surreal, a equipe é maravilhosa. O meu coração hoje é só gratidão por eles, mesmo. Jamais imaginei ser tratada da forma que a gente foi tratada. De verdade, mesmo, fiquei impressionada. É muito maior do que a gente jamais esperou viver com o clube", completou ela.>

Anthony com Neymar Crédito: Reprodução I Instagram

A história de Anthony

Geise e a família moram em Santos desde que Anthony tinha apenas um ano, quando o pai do menino recebeu uma proposta de trabalho. No final de 2020, o diagnóstico veio após a mãe do pequeno perceber um reflexo diferente no olho direito, e ele acabou indo ao Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer para tratamento.>

Apenas um ano depois, a retirada do olho se fez necessária por uma parada cardíaca vivida por Anthony durante uma de suas 24 sessões de quimioterapia, arriscando sua vida. Para evitar que o câncer se espalhasse, veio a decisão de tirar o olho, e substitui-lo por uma prótese. >

Em janeiro de 2022, menos de um ano depois, ele recebeu a primeira prótese, feita por um profissional que já tinha criado um olho com a bandeira do Brasil para um atleta paralímpico. Na mesma hora, Anthony pensou no santos, e passou a sonhar com o escudo em seu olho.>

Anthony quando testou a prótese Crédito: Reprodução I Instagram