RETA FINAL

Sem chance de título: Neymar só tem mais 14 jogos pelo Santos até o fim do contrato

O vínculo do jogador com o Peixe só dura até o dia 30 de junho, período em que ele não pode levantar taças pelo clube

Marina Branco

Publicado em 12 de março de 2025 às 14:48

Neymar na semifinal do Campeonato Paulista Crédito: Marcos Ribolli I Santos FC

Não tem mais jeito: com a eliminação do Santos para o Corinthians no Paulistão, a menos que renove o contrato de seis meses, Neymar deixará o Peixe sem nenhum título com o clube. Até o dia 30 de junho, final do laço entre jogador e time, o brasileiro pode jogar no máximo 14 jogos.>

A intenção do clube é renovar o vínculo até junho de 2026, com mais um ano de extensão, o que se alinharia com os interesses de Neymar em se preparar para a Copa do Mundo no clube que o revelou. No entanto, a renovação não é garantida, e a ausência de Neymar na semifinal do Campeonato Paulista o custou três dos jogos que poderia ter pelo alvinegro (a semifinal e ida e volta de uma possível final), assim como a possibilidade de um título estadual.>

Agora, sobram as 12 primeiras rodadas do Brasileirão e os jogos de ida e volta da terceira fase da Copa do Brasil para Neymar e Santos. Nesse período, ele também se apresentará ao Brasil, para defender o país em duas partidas de Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 no final deste mês, contra Colômbia e Argentina, nos dias 20 e 25 de março, respectivamente. >

Assim, ele deve voltar ao Peixe na estreia do Brasileirão, enfrentando o Vasco no dia 30 de março.>

Jogos que Neymar ainda pode disputar pelo Santos: