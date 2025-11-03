TEMPO LIMITADO

Oito cidades baianas terão miniatura exclusiva de carro da Red Bull em parceria com McDonald’s

Miniatura é inspirada no carro RB21 do piloto Max Verstappen

Alan Pinheiro

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 17:27

Carro RB21, de Max Verstappen, terá miniatura exclusiva no McDonald's Crédito: Fabio Piva/Divulgação

Aquecendo os motores para o São Paulo Grand Prix 2025, o McDonald’s e a Red Bull se unem para uma parceria inédita que inclui oito cidades baianas. Os apaixonados por automobilismo poderão adquirir uma miniatura colecionável do carro de corrida RB21, da Oracle Red Bull Racing, a partir desta terça-feira (4).

Inspirada no carro RB21 do piloto Max Verstappen desta temporada, a miniatura traz a pintura oficial da equipe e os tradicionais arcos dourados do McDonald’s na frente do halo. Essa iniciativa faz parte da parceria anunciada pelas duas marcas no Brasil. A partir de outubro, o McDonald's passa a oferecer as bebidas da Red Bull em seus restaurantes.

Confira detalhes da miniatura exclusiva do carro RB21, de Max Verstappen 1 de 7

Na Bahia, as cidades de Camaçari, Feira de Santana, Porto Seguro, Ilhéus, Itabuna, Lauro de Freitas e Salvador contam com a promoção. A ação é por tempo limitado, e a compra dos carrinhos está sujeita à disponibilidade nos restaurantes. Todos os pontos de venda podem ser conferidos aqui.

As miniaturas chegam aos restaurantes participantes em duas fases de distribuição. Em cada uma delas, os clientes poderão emitir até dois cupons, com validade determinada, para garantir seus colecionáveis. Para participar, basta acessar o app do Méqui, resgatar os cupons disponíveis — limitado a um tipo de cupom por CPF — e gerar o QR Code para apresentar em uma das unidades participantes.

Será possível adquirir a novidade com apresentação do cupom no balcão, nos totens de autoatendimento e Drive-Thru. Serão disponibilizados dois tipos de cupons:

Cupom 1: compra de uma McOferta (Big Mac, Quarterão Cheddar McMelt, McChicken ou McNuggets 10 unidades), um Red Bull Energy Drink e um carrinho colecionável, a partir de R$ 139,90.