ACIDENTE

Ônibus do Criciúma bate em árvores e meia ex-Bahia fica ferido

Veículo levava a delegação para o jogo contra o Atlético-MG

Estadão

Publicado em 18 de abril de 2024 às 19:36

Delegação do Criciúma passou por um susto antes de jogo contra o Atlético-MG Crédito: Celso da Luz/ Criciúma E.C.

A delegação do Criciúma passou por um susto na quarta-feira, antes do duelo com o Atlético-MG, em Belo Horizonte (MG), que terminou empatado por 1 a 1. No deslocamento para a Arena MRV, o ônibus se chocou com galhos de árvores, vidros foram quebraram, atingindo alguns atletas.

O Criciúma informou que o meia Marquinhos Gabriel teve um pequeno corte no joelho e outros ficaram cobertos com cacos de vidro. Apesar do susto, todos foram analisados pelo departamento médico e liberados para o jogo.

Com o empate, o Criciúma chegou a dois pontos no Brasileirão, já que vinha de um empate pelo mesmo placar com o Juventude. O time agora se prepara para o duelo com o Vasco, no sábado (27), às 16h, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), pela quarta rodada