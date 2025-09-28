NA ESTRADA

Ônibus que transportava time de futebol pega fogo e fica completamente destruído

Delegação da Associação Esportiva Paracatu voltava de uma partida contra o Juventus de Minas Novas

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 17:45

Incêndio atingiu ônibus da Associação Esportiva Paracatu Crédito: Reprodução/Redes sociais

O ônibus que transportava a delegação da Associação Esportiva Paracatu sofreu um incêndio durante a madrugada deste domingo (28). O time, que joga pela Segunda Divisão do Campeonato Mineiro, retornava de Minas Novas, após uma partida contra o Juventus de Minas Novas. Segundo informações oficiais, não houve feridos.

A direção informou, em nota, que o ônibus que transportava jogadores e comissão técnica apresentou uma falha mecânica e acabou pegando fogo. "Todos os atletas e membros da comissão técnica estão bem. Não houve feridos. Os danos foram apenas materiais e podem ser reparados. O mais importante é que a saúde e a integridade de todos foram preservadas", informou por meio de uma publicação nas redes sociais.

Imagens divulgadas pelo perfil do time mostram o veículo completamente destruído pelo fogo. Todo o material esportivo e uniformes do time foi consumido pelas chamas. A empresa responsável pelo transporte enviou um novo veículo para efetuar o retorno da delegação até a cidade de Paracatu.