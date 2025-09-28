Acesse sua conta
Ônibus que transportava time de futebol pega fogo e fica completamente destruído

Delegação da Associação Esportiva Paracatu voltava de uma partida contra o Juventus de Minas Novas

  Elaine Sanoli

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 17:45

O ônibus que transportava a delegação da Associação Esportiva Paracatu sofreu um incêndio durante a madrugada deste domingo (28). O time, que joga pela Segunda Divisão do Campeonato Mineiro, retornava de Minas Novas, após uma partida contra o Juventus de Minas Novas. Segundo informações oficiais, não houve feridos. 

A direção informou, em nota, que o ônibus que transportava jogadores e comissão técnica apresentou uma falha mecânica e acabou pegando fogo. "Todos os atletas e membros da comissão técnica estão bem. Não houve feridos. Os danos foram apenas materiais e podem ser reparados. O mais importante é que a saúde e a integridade de todos foram preservadas", informou por meio de uma publicação nas redes sociais.

Imagens divulgadas pelo perfil do time mostram o veículo completamente destruído pelo fogo. Todo o material esportivo e uniformes do time foi consumido pelas chamas. A empresa responsável pelo transporte enviou um novo veículo para efetuar o retorno da delegação até a cidade de Paracatu.

O Café Catu, patrocinador oficial da Associação Esportiva Paracatu, manifestou solidariedade ao clube, atletas e comissão técnica pelo incidente. "Estamos profundamente gratos por todos estarem bem e em segurança. Que este momento sirva apenas como mais uma prova da força e da união de toda a família Paracatu", escreveu a administração da empresa. Outros clubes que disputam a Segunda Divisão do Campeonato Mineiro também prestaram solidariedade e apoio ao time.

