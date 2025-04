JEJUM

Organizada se reúne com diretoria e elenco do Vitória para cobrar resultados

Time do técnico Thiago Carpini está sem vencer há sete jogos

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de abril de 2025 às 14:12

Organizada do Vitória se reuniu com jogadores e comissão técnica Crédito: Os Imbatíveis/Reprodução/Instagram

Integrantes da principal torcida organizada do Vitória se reuniram com a diretoria, comissão técnica e jogadores na última terça-feira (15) para cobrar a equipe pela sequência de resultados negativos na temporada. O Leão não vence há sete partidas e encara maior jejum no ano. No Campeonato Brasileiro, o time é o penúltimo colocado, com apenas um ponto somado em três jogos.>

O encontro foi divulgado nos perfis oficiais do grupo nas redes sociais. Segundo a organizada, foram duas rodadas de conversas. A primeira foi feita apenas com o presidente Fábio Mota, o treinador Thiago Carpini e o diretor de futebol Manoel Tanajura Neto, conhecido como Manequinha, durante quase duas horas. A segunda reunião foi realizada também com a presença dos atletas.>

“Em uma conversa franca, colocamos nossas insatisfações e, principalmente, deixamos claro o que esperamos deles a partir de agora. Os jogadores também tiveram a oportunidade de expor suas razões para o desempenho que, até aqui, tem desagradado a torcida”, afirma o perfil oficial da Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI).>

Depois de 22 jogos de invencibilidade, marca que era mantida desde novembro de 2024, o rubro-negro emendou uma sequência negativa que tem desagradado a torcida. Com uma vitória nos últimos 10 jogos, o Leão acumulou a eliminação da Copa do Brasil para o Náutico, a perda do título estadual para o Bahia e está no Z4 da Série A.>

Apesar do mau momento, a TUI afirma que ainda acredita no trabalho de Thiago Carpini e vai seguir apoiando a equipe, independentemente dos resultados.>

“A diretoria da torcida acredita e confia no trabalho da comissão técnica liderada por Carpini, que já demonstrou sua competência. Também reafirmamos nosso compromisso de fazer a nossa parte, apoiando os 90 minutos de jogo, como temos feito nos últimos anos”.>