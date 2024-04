ESPORTES

Organizadores da Meia Maratona de Pequim cassam medalhas e prêmios após suspeita de fraude

O mundo do atletismo foi abalado por uma polêmica no início da semana. Após vídeo da reta final da Meia Maratona de Pequim viralizar na internet, os organizadores afirmaram que o resultado da prova estava sob investigação por suspeita de fraude. Nesta sexta-feira, eles cassaram medalhas e premiações de quatro atletas.

O vencedor da corrida foi He Jie, da China, mas imagens divulgadas nas redes sociais mostram que Hailu, da Etiópia, e Keter e Mnangat, do Quênia, parecem desacelerar ao se aproximar da linha de chegada e indicar com as mãos que o chinês poderia ultrapassá-los.