DE OLHO NO CLÁSSICO

Osvaldo aprova provocações no Ba-Vi e celebra fase artilheira no clássico

Atacante é uma das armas do Vitória nas finais do Campeonato Baiano

Publicado em 29 de março de 2024 às 17:49

Osvaldo é uma das apostas ofensivas do Vitória contra o Bahia Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Às vésperas do primeiro clássico Ba-Vi da decisão da do Campeonato Baiano, as provocações tomam conta de tricolores e rubro-negros. Um tema que deve se repetir no confronto deste domingo (31), às 16h, no Barradão. Enquanto os jogadores do Vitória fizeram a “pescaria” no primeiro duelo do ano, vencido pelo Leão por 3x2, os atletas do Bahia devolveram “jogando milho”, no duelo em que o Esquadrão levou a melhor e venceu por 2x1, na Fonte Nova.

Para o atacante Osvaldo, a provocação sem violência é sadia e faz parte do clássico. Para ele, as pessoas têm levado o tema muito a sério no futebol.



“Acho que futebol tem que ter. De alguns anos para cá isso se perdeu muito. Acho que as pessoas estão levando muito a sério isso. Não passando do ponto, acho que é saudável. Como foi ano passado, fiz uma provocação. No último jogo, Jean Lucas também fez provocação dele. Sendo saudável, não passando do limite, acho que é válido”, disse o jogador durante entrevista nesta sexta-feira.

Aos 36 anos, Osvaldo é um dos destaques do Vitória, que tenta quebrar o jejum de seis anos. Desde 2017 o Leão não conquista o Campeonato Baiano. O time aposta na força de casa para construir a vantagem sobre o Bahia. O jogo de volta será no dia 7 de abril, na Fonte Nova.

“Os números mostram nossa força. O torcedor tem comparecido, tem sido nosso 12º jogador. Desde a Série C, quando o torcedor abraçou a equipe e levou o Vitória ao acesso para a Série B. Ano passado também, o torcedor nos carregou nos braços para a elite do futebol. O torcedor tem sido fundamental para que a gente seja forte aqui no Barradão. Voltamos a ter o respeito dos adversários que jogam aqui. São 22 jogos sem perder dentro de casa. Aqui a gente é forte e vamos continuar com essa pegada para não perder a invencibilidade logo em uma decisão”, destacou ele.

O experiente atacante, aliás, sabe o que é ser o carrasco do Bahia. No primeiro Ba-Vi do ano, em fevereiro, pelo Campeonato Baiano, ele marcou dois gols. Agora, o jogador espera manter o faro artilheiro.