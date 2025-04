COMEMORAÇÃO

Pai e irmã de Neymar chegam a Salvador e assistem show de Belo

Pai e filha foram à festa de aniversário do médico e empresário Derek Camargo, em ilha privativa

Neymar da Silva Santos e Rafaella Santos, pai e irmã de Neymar Jr, chegaram a Salvador neste final de semana para ir à festa de aniversário do médico Derek Camargo, que aconteceu no último domingo (6). No evento, pai e filha curtiram show do cantor Belo, muito comentado recentemente pela participação e eliminação de sua ex-esposa, Gracyanne Barbosa, no Big Brother Brasil. >