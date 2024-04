REFORÇO NO PORCO

Palmeiras surpreende e fecha com Felipe Anderson, ex-Santos

O Palmeiras surpreendeu e acertou, nesta segunda-feira, a contratação do meia atacante Felipe Anderson, que atua no futebol europeu há 11 temporadas. O brasileiro defende a Lazio, da Itália, e vai se apresentar ao time alviverde em julho, após a abertura da janela internacional de transferências. Ele já assinou um pré-contrato. Seu vínculo com o atual campeão brasileiro começa no dia 1º de julho e será válido até 31 de dezembro de 2026.