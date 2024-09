SELEÇÃO BRASILEIRA

'Parecia a minha primeira convocação para a Seleção', diz Lucas Moura

Convocado de última hora para a seleção brasileira, Lucas Moura revelou nesta quarta-feira que celebrou sua nova chance no time como se fosse a primeira vez. O meia-atacante foi chamado no sábado passado para substituir Savinho, cortado por questões físicas, para os dois jogos do Brasil nesta Data Fifa. A seleção enfrentará Equador e Paraguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Na seleção, Lucas poderá reeditar a parceria de sucesso com Dorival Júnior, que comandou o jogador no São Paulo no ano passado. Juntos, eles foram campeões da Copa do Brasil. "Temos uma parceria de muito sucesso no São Paulo. Ele me conhece muito bem . Foi um prazer trabalhar com ele, um grande gestor, um grande treinador também. O dia a dia com ele era muito agradável Isso facilita. O Dorival sabe a maneira que eu gosto de jogar, que me sinto bem. Estou feliz de poder reencontrá-lo, de poder reeditar essa parceria de sucesso aqui na seleção."