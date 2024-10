EM NOVEMBRO

Partida entre Brasil e Uruguai, pelas eliminatórias, será disputada na Fonte Nova

Salvador vai receber o último jogo da Seleção Brasileira em 2024. A CBF confirmou que a partida entre Brasil e Uruguai, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, será disputada na Arena Fonte Nova. O duelo está previsto para acontecer no dia 19 de novembro, uma terça-feira, às 21h45.

A última vez que a Fonte Nova recebeu uma partida da Seleção Brasileira foi em 2019, no empate por 0x0, com a Venezuela, pela Copa América. O Brasil conquistou o título daquela edição ao vencer o Peru em final disputada no Maracanã.

De acordo com a CBF, por conta da partida entre Brasil e Uruguai, a Fonte Nova será entregue com 20 dias de antecedência, o que pode impactar nos jogos do Bahia no Campeonato Brasileiro. A entidade ainda não divulgou a tabela do Esquadrão no período.