"TROQUEI ATÉ URINA"

Paulo Carneiro admite compra de desembargador e fraude em antidoping de jogador

O ex-presidente do Vitória relatou os casos durante uma transmissão ao vivo em um canal no Youtube

Da Redação

Publicado em 26 de junho de 2024 às 12:49

Paulo Carneiro admitiu ter comprado desembargador Crédito: Redes Sociais

O ex-presidente do Vitória, Paulo Carneiro, admitiu que fraudou o exame antidoping de um jogador do clube durante um de seus mandatos à frente da equipe baiana. A revelação aconteceu nesta terça-feira (25), durante uma transmissão ao vivo no canal “Zona Mista”, no Youtube. Na ocasião, ele também falou sobre ter agredido um atleta do Vitória, além da compra de um desembargador no Rio de Janeiro.

Na ocasião, o dirigente disse ter entregado sua urina ao atacante Matuzalém, por conta do risco de ele ser pego por uso de maconha. “Eu subi a escada atrás de Matuzalém, que o cínico era ele, vagabundo. Já troquei até urina para salvar o doping dele, que ele era maconheiro”, afirmou Paulo Carneiro.

A situação teria acontecido durante um episódio em que o ex-atacante e mais dois jogadores, Preto Casagrande e Allan Dellon, invadiram a concentração do clube durante a noite e agrediram uma pessoa. "O porteiro me ligou falando que entraram de madrugada lá, pularam o muro, bateram no cara [...]. Fui lá, o primeiro que achei na portaria foi o Preto, dei logo um murro no meio do peito dele, bateu lá no sofá e caiu sentado. Mas eu queria pegar era o Matuzalém", contou Carneiro.

?⚠️



Paulo Carneiro também confessou ter fraudado exames antidoping do Matuzalém, ex-jogador do Vitória:



- Eu já troquei até urina para salvar o doping dele porque ele era maconheiro!



?️ | ? Zona Mistapic.twitter.com/54ugyRosQB https://t.co/nn8Ikv3ADw — Goleada Info (@goleada_info) June 26, 2024

Em outro trecho, Paulo Carneiro afirmou ter "comprado" um desembargador, quando comentava sobre uma goleada do time sobre o Fluminense em 2003. Na ocasião, o ex-dirigente teria entrado com uma ação contra a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e contra a Globo. “Eu entrei com uma ação contra a CBF e contra a Globo. Peguei um advogado no Rio, meu amigo Pedro Paulo Magalhães, bom pra caramba, e eu comprei um desembargador no Rio”, disse antes da transmissão ser interrompida.

?⚠️ GRAVE!



Paulo Carneiro, ex-presidente do Vitória, admitiu ter comprado um desembargador em ação contra a CBF e a Rede Globo.



A live foi derrubada durante a confissão.



?️ | ? Zona Mistapic.twitter.com/3RkGHmSDj0 — Goleada Info (@goleada_info) June 26, 2024

Em nota, o canal "Zona Mista" informou que o episódio está disponível com cortes por solicitação de Paulo Carneiro. O canal também comunicou que os episódios são previamente agendados e os participantes ficam cientes de acordo com a linha editorial do programa e suas condições de exibição.