Paysandu 'dá chapéu' em rival e anuncia contratação de lateral do Vitória

Com a camisa rubro-negra, lateral esquerdo entrou em campo em 27 partidas na temporada, contribuindo com um gol e três assistências

Alan Pinheiro

Publicado em 30 de dezembro de 2024 às 13:37

Patric Calmon é o novo lateral esquerdo do Paysandu para 2025 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O lateral esquerdo do Vitória Patric Calmon foi anunciado oficialmente como novo reforço do Paysandu para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O defensor do Leão estava acertado com o Remo, rival da nova equipe do jogador, mas o clube paraense foi ultrapassado pelo Papão pela segunda vez na temporada.

Com a camisa do Vitória, lateral esquerdo entrou em campo em 27 partidas na temporada, contribuindo com um gol e três assistências. Apesar de iniciar o ano como titular da posição, queda no rendimento, chegada de um novo treinador, lesões e a melhora de Lucas Esteves foram motivos que levaram PK a perder minutos.