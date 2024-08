PARIS-2024

Phelipe Rodrigues conquista prata para o Brasil nos 50 metros livre

Phelipe chegou a Paris com o status de maior medalhista do Brasil em atividade

I Igor Santos

Agência Brasil

Publicado em 29 de agosto de 2024 às 18:36

Phelipe Rodrigues levou a medalha de prata nos Jogos Paralímpicos de Paris Crédito: Wander Roberto/CPB

O primeiro dia de disputas da natação nos Jogos Paralímpicos de Paris já viu o Brasil em todos os lugares do pódio. Depois do ouro de Gabriel Araújo nos 100 metros costas classe S2 (atletas com grande limitação físico-motora) nesta quinta (29), Phelipe Rodrigues conquistou a prata nos 50 metros livre S10 (atletas com deficiência física de baixo comprometimento) e Gabriel Bandeira trouxe o bronze nos 100 metros borboleta S14 (atletas com deficiência intelectual).

Phelipe Rodrigues chegou a Paris com o status de maior medalhista do Brasil em atividade. Os oito pódios viraram nove depois de uma prova forte na final dos 50 metros da classe S10. O pernambucano de 34 anos - que está na quinta Paralimpíada da carreira, medalhando em todas - competiu braçada a braçada com o australiano Thomas Gallagher, que acabou campeão com o tempo de 23s40. O brasileiro fechou com 23s54.

Notícias relacionadas:Nadador Gabriel Araújo conquista 1º ouro do Brasil na Paralimpíada.Brasil vence Ruanda na estreia do vôlei sentado feminino em Paris 2024.Atual campeão, goalball do Brasil supera França na estreia em Paris .“Muito feliz por ter conquistado a minha nona medalha em Jogos Paralímpicos. Uma medalha de prata, muito próxima do ouro. Mas, medalha é medalha. Estou muito feliz. São cinco Jogos Paralímpicos e medalhando em todos eles. Tenho mais duas provas para participar. Estou muito ansioso, superconfiante, e conto com a torcida de vocês” declarou o nadador após a prova.

O maior medalhista paralímpico da delegação brasileira em #Paris2024 conquista mais uma! Phelipe Rodrigues é PRATA no La Défense, nado livre, 50m S10. ?#JogosParalimpicos #BrasilParalimpico pic.twitter.com/A4pDTOWWHe

Mais cedo, Gabriel Bandeira, que chegou como detentor dos recordes mundial e paralímpico nos 100 metros borboleta S14, terminou a prova em terceiro lugar, com o tempo de 55s08. Ele ficou atrás do dinamarquês Alexander Hillhouse (ouro com 54s61, novo recorde paralímpico) e do britânico William Ellard (prata com 54s86).

Esta é a quinta medalha paralímpica de Bandeira, que subiu ao pódio quatro vezes em Tóquio.