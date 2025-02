LUXO!

Piscina de borda infinita, academia, spa e 10 quartos: saiba como é a nova mansão de Neymar

Antigo proprietário revelou como é o novo empreendimento do camisa 10 em Santos

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de fevereiro de 2025 às 07:00

Neymar tem nova mansão em Santos Crédito: Adriano Pacelli/Reprodução e Reprodução/Instagram

Neymar já está morando com Bruna Biancardi e a filha Mavie na nova mansão da família em Santos. O empreendimento, que conta com duas casas separadas, foi comprado pelo jogador à vista, por mais R$ 50 milhões, em uma transação que durou 10 dias. Os imóveis ficam em uma área com cerca de 2500 a 3000 metros quadrados e possuem uma estrutura luxuosa.>

De acordo com o ex-proprietário do local, o empresário Luiz Moura, são 10 quartos com suíte, três lavabos e garagem com capacidade para mais de 20 carros, juntando as duas mansões. Há ainda uma academia muito bem equipada, brinquedoteca, piscina de borda infinita, uma adega gigante, sala de cinema para oito pessoas e spa. As informações foram divulgadas pelo gshow.>

Na parte inferior da casa principal, há três quartos, cozinha, três salas, a adega. Na parte da cima, há uma cozinha integrada com a sala de cinema, quartos e escritórios. Já o segundo imóvel tem pé direito duplo, cozinha integrada, suíte master no segundo pavimento e um quarto de hóspedes. Há duas varandas bem largas no local, uma saindo da suíte.>

O local não tem campo de futebol, ainda que haja espaço livre disponível. Mas seria difícil de construí-lo, devido a alguns pontos com muita vegetação e terreno acidentado.>

"O resultado foi uma edificação de mais de dois mil metros quadrados, construída na encosta do morro, cercada por uma imensa área verde e totalmente voltada para o mar. O projeto reúne contemporaneidade, modernidade e sofisticação. Para ela, é uma verdadeira celebração ao conforto e ao bem-estar", disse a arquiteta Rafaella Bittencourt, responsável pelo projeto arquitetônico, ao gshow.>