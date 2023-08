A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira, a segunda fase da Operação Jogada Ensaiada, com o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão em dez estados brasileiros. Os alvos são empresários, apostadores, jogadores e dirigentes que estariam envolvidos em uma organização criminosa voltada à manipulação de resultados em partidas de futebol.



Até o momento, os crimes identificados foram cometidos em campeonatos estaduais e nas séries D e C do Campeonato Brasileiro. A ação é realizada por 60 policiais federais enviados às casas dos suspeitos. Os mandados são cumpridos nas cidades de Aracaju, Araguaína (TO), Assu (RN), Belo Horizonte, Brasília. Campina Grande (PB), Fortaleza, Igarassu (PE), Rio de Janeiro, São Paulo e Sumaré (SP).