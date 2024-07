JOGOS OLÍMPICOS

Polícia francesa instala cerca ao redor do Rio Sena em ação antiterrorismo para Paris-2024

Aqueles que possuíam o código (nos seus celulares ou impressos em pedaços de papel) não tiveram dificuldade para passar pelos postos de controle. Já as pessoas que não estavam atualizadas com o sistema de segurança enfrentaram problemas.

Embora as autoridades tenham anunciado o sistema de código no ano passado e organizado reuniões com os residentes locais para explicar as restrições, nem todos estavam cientes. Diante do problema, os visitantes sem passe foram orientados pelos agentes de segurança a chegar aos monumentos turísticos de Paris sem passar pela zona restrita.