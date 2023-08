Ineficácia do ataque tem custado caro para o tricolor no Brasileirão. Crédito: FELIPE OLIVEIRA/EC Bahia

Não é novidade para quem acompanha o Bahia que o ataque é um dos grandes problemas da equipe na temporada. Na derrota por 3x0 para o Botafogo, no último domingo, o time abusou das chances perdidas e acabou castigado. A ineficácia do setor ofensivo diante do clube carioca é traduzida em números. Na Série A, o tricolor precisa de 12,5 finalizações para fazer um gol - os dados são do site FootStats. A estatística coloca o elenco de Renato Paiva como o quinto que mais precisa finalizar para balançar a rede.

Ao todo, o Esquadrão conseguiu 276 arremates na baliza adversária e marcou 22 gols em 21 jogos. Supera apenas Goiás (12,8), Internacional (13,9), Cruzeiro (14,2) e Vasco (16,2).

Para se ter uma ideia, o líder Botafogo é o mais eficiente do Brasileirão e marca em média um gol a cada sete finalizações. Flamengo (7,7) e Grêmio (8,1) fecham o top-3. O Bahia fica atrás também de outros clubes que lutam contra o rebaixamento, como Santos (10), Coritiba (11,4) e América-MG (12).

O técnico português reconheceu que seus comandados deixaram a desejar no Engenhão. Ademir e Mingotti perderam boas oportunidades.

“Perde de 3x0 com 17 finalizações contra oito do adversário. Não tem outra forma de definir: vitória da eficácia. Fomos propositivos, fomos ‘pressionantes’, passamos muito tempo no campo defensivo do Botafogo”, disse o treinador, antes de completar:

“Este Botafogo, muito competitivo, é uma equipe muito eficaz, que não precisa de muitas oportunidades para fazer gol, e nós precisamos de muitas oportunidades, essa é a grande verdade”.

Entre os jogadores do Bahia, Cauly é quem mais se destaca quando o assunto são as finalizações. Com 40 arremates, ele lidera o ranking interno. Destas, 14 foram certas, o que representa 35% de aproveitamento. Preocupação ainda maior agora, já que o meia machucou o joelho e ficará cerca de cinco semanas em tratamento.

Alvos de críticas, os centroavantes estão devendo no quesito. Artilheiro do clube na temporada, com 14 gols, Everaldo tem somente 21 finalizações em 18 jogos na Série A. Dez acertaram o alvo. Já Vinícius Mingotti finalizou com sucesso só seis vezes.

A baixa produtividade também fica evidente quando o número de gols é analisado. O Bahia tem o 11º melhor ataque entre os 20 times da Série A, ao lado de Corinthians e América-MG. Com 22 gols em 21 jogos, a equipe tem média de 1,04 por duelo. Adversário de domingo, o Vasco é dono do pior sistema ofensivo da competição: marcou 15 gols em 20 jogos.

Esperança de melhora

Apesar de não ter contratado um centroavante mais eficiente na janela de transferências, o Bahia se apega ao fato de ganhar reforços para a reta final do Brasileirão.

Um dos destaques da equipe no ano, o atacante Biel voltou a ser relacionado após quase três meses fora por causa de uma lesão na coxa e entrou durante o segundo tempo contra o Botafogo. Ele é o segundo jogador do elenco com mais participações em gols no ano, com 14, entre gols e assistências. A tendência é que o camisa 10 retome a posição de titular.