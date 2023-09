Praia do Forte vai receber 5ª edição do Desafio Latitude 12 em outubro

Desafio Latitude 12 terá mais uma edição em outubro. Crédito: Divulgação

A Praia do Forte vai receber a 5ª edição do Desafio Latitude 12, entre os dias 7 e 8 de outubro. A competição será dividida em duas modalidades, cada uma com duas opções de corrida: Trail Run, em percursos de 7 km e 15 km durante o dia 7, um sábado, e Mountain Bike, com 30 km e 60 km no dia seguinte, um domingo. A prova é a única disputada exclusivamente em dupla da Bahia e percorre os obstáculos da Reserva Sapiranga.

As provas acontecem em circuitos cercados pela natureza e belas paisagens do local. Em 2023, a expectativa é de reunir mais de 500 participantes. As inscrições já estão encerradas.

“O Latitude 12 foi criado com o objetivo de levar diversão, parceria e planejamento através do esporte. Costumo dizer que as provas são uma celebração do espírito esportivo e do companheirismo que pode ser percebido ao longo de todas as edições já realizadas. É muito gratificante poder reunir crianças, adultos e idosos em um objetivo em comum. Em 2023, esperamos promover a positividade, a responsabilidade social e o incentivo às modalidades esportivas com todos os envolvidos”, disse Paulo Coelho, publicitário e idealizador do evento.

Além das competições destinadas aos adultos, o evento também terá a “Prova dos Kids”, com programação exclusiva para as crianças. Sem caráter competitivo, os desafios irão premiar todos os pequenos que participarem das disputas. A programação é destinada a crianças e jovens entre 4 e 14 anos, sempre com o acompanhamento obrigatório do responsável. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas nos dias e locais das competições oficiais.

O Desafio Latitude 12 ainda busca estar engajado com a responsabilidade social e geração de renda da comunidade local. Dessa forma, os habitantes do Barreiro, na Reserva Sapiranga/Praia do Forte, estão presentes em todas as fases de idealização do evento, desde o planejamento até a finalização. Este ano, a iniciativa conta com cerca de 150 moradores envolvidos em atividades como armação de trilhas, limpeza, alimentação, pontos de hidratação, entre outras.