Disney se manifesta após atitude polêmica de funcionário com filho de Raphinha

Parque temático lamentou o ocorrido

Larissa Almeida

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 19:10

Nathalia, Gael e Raphinha Crédito: Reprodução

A Disneyland Paris se pronunciou após o episódio polêmico que envolveu um funcionário e o filho de Raphinha, jogador da seleção brasileira. Na ocasião, Gael, uma criança de apenas dois anos, foi ignorada pelo intérprete de um dos esquilos do desenho Tico e Teco. O parque lamentou o ocorrido.

Segundo informações da Rádio Itatiaia, a Disney disse estar em contato com a família para a realização de um novo encontro. "Queremos oferecer uma experiência mágica a cada um dos nossos visitantes, sem exceção ", declarou o parque temático, no último sábado (6).

Ainda de acordo com a Disney Paris, dois novos encontros já estariam sendo marcados para contemplar Gael com os personagens de sua escolha. No entanto, nem Raphinha nem sua esposa, Natalia Belloli, voltaram a comentar o caso.

Relembre o ocorrido

Na última sexta-feira (5), Raphinha usou as redes sociais para denunciar o tratamento que seu filho Gael sofreu durante uma visita à Disneyland Paris. Segundo o jogador, Gael foi ignorado por um funcionário fantasiado como um dos esquilos Tico e Teco, enquanto outras criança – todas brancas – receberam atenção e abraços. Ele acusou o personagem de racismo.

No vídeo, Gael aparece pedindo um abraço ao esquilo. O menino é ignorado pelo boneco, que logo em seguida abraça outras crianças desviando do pequeno. "Esquilo nojento, isso não se faz com uma criança. Se eu for na Disney, jornal do dia seguinte já pode informar que eu vou pegar esse esquilo vagabundo", escreveu Raphinha nas redes em reação às imagens.

O jogador detonou a situação e protestou pelo seu filho. "Seus funcionários são uma desgraça. Vocês não deveriam tratar as pessoas dessa forma, ainda mais se tratando de uma criança. Vocês devem fazer as crianças felizes, não esnobá-las. Prefiro dizer que foi uma atitude esnobe do que qualquer outra coisa. Vocês são uma desgraça. Eu entendo a fadiga de quem trabalha com isso, mas por que todas as outras crianças brancas foram abraçadas e meu filho não?", questionou, em inglês.