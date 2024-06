FUTEBOL

'Precisamos nos testar contra um grande rival', diz técnico da Itália antes de jogo contra Espanha

Luciano Spallletti vê a Azzurra pronta para a partida, pela segunda rodada do Grupo B da Eurocopa

Focado no duelo desta quinta-feira (20), diante da Espanha, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo B da Eurocopa, Luciano Spallletti admitiu o bom momento que o rival atravessa. Apesar do cuidado, o treinador da seleção italiana afirmou que o encontro entre os dois rivais vai ser um excelente teste para seus jogadores.