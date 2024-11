FUTEBOL

Presidente do Botafogo veta contratação de Neymar: 'Deus me livre'

Apesar de fazer elogios ao atacante, Durcesio Mello diz que condições físicas do jogador preocupam

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de novembro de 2024 às 16:18

Neymar saiu de campo lesionado em segundo jogo após volta aos gramados Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O futuro de Neymar vem sido debatido mundialmente. Enquanto alguns clubes sonham em ter o jogador como reforço na próxima temporada - como o Santos, que já teria acordo pelo retorno do atleta -, outros não querem nem ver o camisa 10 em suas equipes. É o caso do Botafogo. Ao menos, é o que garante o presidente do Alvinegro, Durcesio Mello: "Deus me livre".

O dirigente reconheceu que o astro é um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro. Mas afirmou que as condições físicas de Neymar seriam o principal fator impeditivo para um acerto com o atacante. Ele sofreu uma lesão na parte posterior da coxa direita no começo do mês durante jogo do Al-Hilal e não vai mais atuar em 2024. Vale destacar que Durcesio não tem controle sobre o futebol do Botafogo.

"O Neymar é um dos maiores jogadores que eu já vi jogar, ele é do nível de Messi e muito melhor que Cristiano Ronaldo, mas estragou com a carreira dele, o que culminou nessa contusão de um ano e pouco, agora se machucou de novo", afirmou o presidente do clube carioca, em entrevista ao canal Resenha Alvinegra.

O Botafogo vive um ótimo momento dentro dos gramados: está na final da Conmebol Libertadores e lidera o Campeonato Brasileiro. Segundo o dirigente, a venda de atletas é inevitável, mas já há trabalho para buscar possíveis reposições.