‘Estou muito feliz’, comenta Neymar sobre ficar na Arábia Saudita

O contrato com o Al-Hilal se encerra no ano que vem

Marina Branco

Publicado em 11 de novembro de 2024 às 16:39

Neymar falando sobre a Copa do Mundo de 2034 Crédito: Reprodução I Instagram @neymarjr

Em meio aos rumores de que Neymar não renovaria seu contrato com o Al-Hilal, válido até junho do ano que vem, o atacante brasileiro se pronunciou afirmando estar muito feliz na Arábia Saudita. Nas últimas semanas, as especulações cogitaram inclusive uma liberação do atleta para a janela de transferências já em janeiro, de acordo com a vontade do clube.

As discussões tomaram força com um post de Neymar no Instagram promovendo a Copa do Mundo de 2034, a ser realizada na Arábia Saudita. Na publicação, o brasileiro afirma que o mundial tem potencial para ser o melhor desde sempre.

No vídeo, Neymar declarou o que sente em relação à Arábia: "Penso que todos deveriam ter a oportunidade de viver o que eu tenho vivido aqui".

"A oportunidade de jogar aqui e viver em um país como esse é muito importante para as pessoas. Por isso que eu sempre falo que eu fui muito bem recebido aqui. Estou muito feliz e tenho certeza que só vai melhorar. Com certeza, outros craques vão vir para cá", escreveu.

O que acontece se Neymar não renovar?

Caso a renovação do contrato não aconteça, o principal caminho possível é a ida para o Inter Miami, time de Messi, para restituir o trio MSN do Barcelona que foi campeão da Champions League em 2015, junto com Luis Suárez. As especulações em torno desta possibilidade aumentaram com a compra de um terreno na Flórida por parte de Neymar.