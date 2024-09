PARIS 2024

Primeira mulher trans em Paralimpíadas fica fora da final dos 400m do atletismo

A italiana Valentina Petrillo precisava terminar entre as duas primeiras posições para avançar, mas acabou na terceira colocação

A italiana Valentina Petrillo, primeira mulher transgênero a competir nos Jogos Paralímpicos, não chamou atenção da torcida que acompanhava o atletismo no Stade de France, mas provocou um enorme alvoroço da mídia em Paris nesta segunda-feira. Ela não conseguiu se classificar para a final dos 400m.

A corredora de 50 anos disputa a classe T12 (deficientes visuais) e completou a semifinal dos 400m em 57s58, seu melhor tempo, na terceira colocação. Ela precisava terminar entre as duas primeiras para avançar. Na mesma bateria, a brasileira Clara Silva ficou em quarto lugar, com 59s07.

Enquanto a italiana se preparava para estrear nos Jogos de Paris, a torcida, composta em maioria por estudantes, parecia não perceber que estava diante de um fato inédito nos Jogos Paralímpicos. A participação da atleta italiana de 50 anos, no entanto, foi alvo de intensa curiosidade dos jornalistas, que compareceram em peso. Petrillo se viu cercada por muitos microfones após competir.

Valentina Petrillo foi diagnosticada com a doença de Stargardt, que afeta a retina e causa perda progressiva da visão, aos 14 anos. Como resultado, Petrillo parou de correr. A italiana iniciou sua transição em 2019, mas compete no esporte adaptado desde os 41 anos. Ela disputou o Campeonato Mundial de 2023 e conquistou as medalhas de bronze nos 200m (26s31) e 400m (58s24)