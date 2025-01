BBB 25

Primo de Maike, nadador abre o jogo sobre treta com Diego Hypolito

Brandonn Almeida falou sobre a relação com o ex-ginasta e explicou seu lado da história

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 11:21

Brandonn Almeida, Maike Cruz e Diego Hypólito Crédito: Reprodução

Brandonn Almeida rompeu o silêncio sobre a relação de amizade com o primo Maike, um dos participantes do BBB 25, e a polêmica envolvendo Diego Hypolito. Medalha de ouro nos 400m medley dos Jogos Pan-Americanos de Toronto-2015, o nadador assumiu que possui pendências para resolver com o ex-ginasta, mas negou que a rixa teria influenciado em uma ação do primo no reality show.

"Eu e o Diego nos conhecemos, sim, temos alguns amigos em comum. Acho que é um papo que a gente vai ter aqui fora quando ele sair, vamos conversar para entender. Os meninos sempre tiveram admiração pela trajetória do Diego como atleta", disse Brandonn, em entrevista ao portal Leo Dias.

"O que acontece na casa é outra dinâmica. Uma coisa é você admirar a pessoa como profissional e outra coisa é a convivência dentro de um jogo. Existem questões de estratégia, de personalidade e de conexões que vão determinando as interações lá dentro. Nós nunca conversamos sobre o Diego nesse sentido, não falamos nada que pudesse influenciar na relação deles na casa", completou o nadador.

A rixa veio à tona após Diego e sua irmã, Daniele, serem escolhidos por Maike e Gabriel para o primeiro Castigo do Monstro do programa. O público logo apontou que a relação de Maike com o primo Brandonn Almeida tenha influenciado na ação. “Eu acho que a gente teve oportunidade de se aproximar dos meninos [Maike e Gabriel], mas tive a sensação de que não foi uma questão só aqui da casa. É alguma coisa externa”, disse, no confessionário.