TÊNIS

Principal tenista do Brasil, Thiago Monteiro enfrentará Ronaldo em exibição beneficente

Ronaldo Fenômeno fará mais uma edição do leilão beneficente "Galácticos" no dia 21 de novembro no Clube Monte Líbano, em São Paulo. O evento, promovido ao lado de sua mulher, Celina Locks, trará um formato diferente e um dos lotes exclusivos será uma partida de Thiago Monteiro, principal tenista do País, na casa do ex-jogador. Há, também, um encontro especial com o pentacampeão mundial.