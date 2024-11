FUTEBOL

Promessa do Barcelona fica com rosto desfigurado após pancada em jogo; veja

Pau Cubarsí foi atingido por um chute do atacante Spajic, do Estrela Vermelha, durante partida na Champions

Cubarsí foi atingido no rosto após chute do atacante Spajic, do Estrela Vermelha. O atleta do Barcelona acabou substituído. Depois do jogo, Pau Cubarsí levou 10 pontos na face. Nas redes sociais, o Barcelona publicou imagens do rosto machucado de Cubarsí, ainda com sangue.