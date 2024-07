VIOLÊNCIA

'Providências legais estão sendo tomadas', diz assessoria de jogador do Vitória vítima de agressão

O atleta fio atacado no último domingo (14), em um bar no bairro de Canabrava

Da Redação

Publicado em 16 de julho de 2024 às 10:20

Dudu Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

A assessoria de comunicação do jogador Dudu, do Vitória, se manifestou sobre as agressões sofridas pelo atleta no último domingo (14). Em nota, a SC informou que "as providências legais já estão sendo tomadas".

Dudu e Rodrigo Andrade, outro atleta do rubro-negro, foram encurralados por membros da Torcida Uniformizada os Imbatíveis (TUI), em um bar no bairro de Canabrava. Testemunhas contaram que às 22h30, os membros da TUI chegaram ao local para agredir os jogadores.

"Chegaram mais de 10 pessoas, que estavam com a roupa da TUI, alguns com o rosto coberto, e pularam o muro do bar. Foi assustador, porque chegaram com paus e barras de ferro, já para bater nos dois. Na hora, foi um desespero", contou a testemunha.

A assessoria de Dudu descreveu o episódio como "ato bárbaro e injustificável" e disse ainda que repudia todo e qualquer ato de violência. "O futebol é um ambiente profissional, de muito trabalho e respeito, atitudes como essa não serão toleradas", diz a nota.

O comunicado ressalta ainda que "Dudu é um atleta extremamente profissional, que cumpre todas as normas do clube e sempre respeitou o Vitória e toda a sua torcida. Por fim, toda a comunidade espera que atos dessa magnitude sejam extintos do meio do futebol".

Carro destruído