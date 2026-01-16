Acesse sua conta
PSG vence o Lille por 3x0 e assume a liderança do Campeonato Francês

Equipe sobe para o primeiro lugar e aguarda o complemento da rodada

  • Foto do(a) author(a) Miro Palma

  • Miro Palma

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 18:56

Jogadores do PSG comemoram o gol
Jogadores do PSG comemoram o gol Crédito: PSG/ Divulgação

O Paris Saint‑Germain confirmou a vitória por 3x0 contra o Lille e assumiu a liderança do Campeonato Francês (Ligue 1) nesta sexta‑feira (16), no Parc des Princes. A equipe parisiense dominou o duelo e conseguiu manter a vantagem construída ao longo do jogo para garantir os três pontos que o colocam no topo da tabela.

Os gols que definiram o placar foram marcados por Dembélé (duas vezes) e Barcola, e deram ao PSG um importante impulso na corrida pelo título. A atuação sólida tanto no ataque quanto na defesa ajudou ao time da casa a controlar a partida do início ao fim.

Com esse resultado, o PSG chega aos 42 pontos e reforça sua candidatura ao taça. O segundo colocado Lens entra em campo diante do Auxerre neste sábado (16), a partir das 13h, dentro de casa.

