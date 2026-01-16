Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia x Galícia: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam neste sábado (17), às 16h, na Arena Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 18:10

Bahia x Jequié pela 1ª rodada do Campeonato Baiano 2026
Bahia x Jequié pela 1ª rodada do Campeonato Baiano 2026 Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Bahia e Galícia se enfrentam neste sábado (17), às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 3ª rodada do Campeonato Baiano 2026. O confronto marca o Clássico das Cores e coloca frente a frente o líder da competição contra um Galícia embalado pela vitória na última rodada.

Onde assistir Bahia x Galícia ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela TVE Bahia, com exibição na TV aberta e no canal oficial da emissora no YouTube. A TV Bahêa, também no YouTube, é outra opção para acompanhar o duelo.

Bahia

Com 100% de aproveitamento, o Bahia lidera o Campeonato Baiano após duas rodadas, somando seis pontos. As vitórias sobre Jequié e Bahia de Feira foram conquistadas com uma equipe alternativa, formada majoritariamente pelos Pivetes de Aço, que vêm sendo bastante elogiados pelo técnico Rogério Ceni. Para o confronto deste sábado, o treinador deve mesclar jogadores do elenco principal com os jovens da base, visando dar ritmo aos atletas mais experientes sem perder competitividade no estadual.

Galícia

O Galícia ocupa a quarta colocação, com três pontos. Após estrear com derrota para o Barcelona de Ilhéus, o Azulino se recuperou ao vencer a Juazeirense por 2x0, resultado que deu confiança ao time comandado por Edson Fabiano. O clube tenta fazer jus ao apelido de “Demolidor de Campeões” diante do líder do torneio e atual campeão.

LEIA MAIS

Dupla de gringos do Bahia avança na recuperação de lesões e já trabalha no gramado

Bahia Associação abre inscrições gratuitas para seletivas de basquete e vôlei; veja como participar

Time principal no Baianão? Rogério Ceni dá pistas sobre o futuro do elenco do Bahia

Sobrinho de Ariano Suassuna faz estreia profissional pelo Bahia

Joia do Bahia, Dell celebra primeiro gol como profissional: 'Nunca vou esquecer'

Prováveis escalações de Bahia x Galícia

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Mingo e Juba; Acevedo, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Ademir, Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni

Galícia: Rafael; Da Ilha, Jaques, Willian e Popó; Carlos, Ivisson e Mayron; Gledson, Rafael Mineiro e Rogerinho. Técnico: Edson Fabiano

Ficha do Jogo

  • Jogo: Bahia x Galícia
  • Campeonato: Campeonato Baiano 2026
  • Rodada: 3ª rodada
  • Data: Sábado, 17 de janeiro de 2026
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Arena Fonte Nova, Salvador – BA
  • Onde assistir: TVE Bahia (TV aberta e YouTube) e TV Bahêa (YouTube)

Arbitragem

  • Árbitro: Wagner Francisco Silva Souza
  • Assistentes: Daniella Coutinho Pinto e José Carlos Oliveira dos Santos
  • Quarto árbitro: José Lourenço Assis Santos Conceição

Tags:

Bahia Galícia Baianão Campeonato Baiano

Mais recentes

Imagem - PSG vence o Lille por 3x0 e assume a liderança do Campeonato Francês

PSG vence o Lille por 3x0 e assume a liderança do Campeonato Francês
Imagem - Zidane revela segredos do vestiário do Real Madrid e estilo de liderança

Zidane revela segredos do vestiário do Real Madrid e estilo de liderança
Imagem - 'Vamooo!': Rayssa Leal comemora Mundial de skate no Brasil em 2026

'Vamooo!': Rayssa Leal comemora Mundial de skate no Brasil em 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro
01

Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro

Imagem - Otto se opõe a chapa com Jerônimo, Wagner e Rui Costa e avisa: 'Chapa carniça dá problema'
02

Otto se opõe a chapa com Jerônimo, Wagner e Rui Costa e avisa: 'Chapa carniça dá problema'

Imagem - Filho é preso por arremessar a mãe idosa da janela de apartamento
03

Filho é preso por arremessar a mãe idosa da janela de apartamento

Imagem - Prefeitura de Salvador abre inscrições para o programa Minha Casa, Minha Vida; veja critérios
04

Prefeitura de Salvador abre inscrições para o programa Minha Casa, Minha Vida; veja critérios