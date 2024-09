AFETOU O DESEMPENHO

"Quando ela saiu do hospital, comecei a fazer gol', diz Alerrandro sobre recuperação da filha

Atacante do Vitória viveu drama pessoal ao mesmo tempo que, em campo, estava em maior jejum de gols pelo clube

Publicado em 27 de setembro de 2024 às 18:26

Para um jogador de futebol desempenhar todo o seu potencial dentro de campo, questões físicas e mentais precisam estar aliadas ao trabalho do atleta. Da mesma forma que uma lesão ou desconforto pode prejudicar o jogador, problemas pessoais podem interferir tanto quanto. Hoje, quem assume o posto de artilheiro do Vitória em 2024 é Alerrandro, mas o jovem atacante de 24 anos passou por um período de 16 jogos sem marcar, justamente no período em enfrentava um drama pessoal fora dos gramados.

Em entrevista coletiva concedida pelo jogador nesta sexta-feira (27), o jogador do Vitória comentou sobre o momento em que sua filha esteve na UTI. "Acho que, quando você tem uma filha no hospital passando por um problema grave, isso afeta qualquer um, mas acho que eu mantive a cabeça tranquila nesse período. Por mais que eu não tenha feito gol, eu ajudei a equipe. E por incrível que pareça, quando ela saiu do hospital foi quando eu comecei a fazer gol e ajudar mais ainda a equipe", explicou.

Desde que encerrou o jejum na temporada e marcou duas vezes contra o Corinthians, "estreando" no Campeonato Brasileiro, foram mais quatro gols e três assistências para o camisa nove na Série A. Inclusive, o torcedor rubro-negro tem se acostumado a ver Alerrandro deixar sua marca nos últimos jogos do Leão. Dos últimos seis gols marcados pelo Vitória na Série A, metade partiu dos pés do centroavante.

Com 12 gols e sete assistências no ano pelo Leão, Alerrandro reconhece que vive seu melhor momento na carreira. O atacante, no entanto, revela que ainda não iniciou conversas para prorrogar o vínculo com o Vitória e deixa o assunto para depois que acabar o Brasileirão. "Eu estou vivendo um ano especial na minha carreira, fazendo gols e dando assistência, mas isso também minha equipe ajuda muito. Espero poder ajudar mais ainda com mais gols e mais assistências até o final do ano", disse.

"Ainda não teve nenhuma conversa. Estou feliz aqui no Vitória, espero terminar o ano da melhor forma possível, fazendo mais gol, ajudando com assistência e, é claro, permanecendo na Série A. No final do ano, a gente deixa para o meu empresário e a diretoria conversarem", revelou. Alerrandro está emprestado pelo Red Bull Bragantino ao Vitória até o final deste ano.

Voltando de suspensão pelo terceiro cartão amarelo, a tendência é de que o atacante volte a figurar entre os titulares diante do Internacional, neste domingo (29). O confronto, válido pela 28ª rodada do Brasileirão, acontece no Beira-Rio, a partir das 18h30. De acordo com o jogador do Leão, é preciso encarar o novo desafio da mesma forma que a equipe vem fazendo nos últimos jogos como visitante.