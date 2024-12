ESPORTES

Quanto ganham as equipes mais valiosas do mundo? Top 10 não tem futebol

Ranking é dominado por times da NFL, a principal liga de futebol americano no mundo

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de dezembro de 2024 às 15:15

Dallas Cowboys é o líder do ranking da Forbes Crédito: Dallas Cowboys/Divulgação

A revista Forbes divulgou o ranking de 2024 das equipes esportivas mais valiosas do mundo. O top 10 não traz qualquer representante do futebol, e é dominado por times de futebol americano, beisebol e basquete. Ao todo, as franquias movimentaram impressionantes 289 bilhões de dólares (R$ 1,7 trilhão) no ano. O número representa um crescimento de 13% em relação a 2023.

O topo segue inalterado e, pelo nono ano seguido, pertence ao Dallas Cowboys, da NFL. A franquia tem valor de mercado de 10,1 bilhões de dólares (R$ 60,1 bilhões).

Outro destaque é a presença massiva de equipes de Nova York, nos EUA. São quatro times da região nas primeiras dez posições: New York Yankees (beisebol), New York Knicks (basquete), New York Giants (futebol americano) e New York Jets (futebol americano).

Já o futebol está "desvalorizado". O primeiro representante no ranking é o Real Madrid, apenas na 12ª colocação. O clube está avaliado em 6,6 bilhões de dólares (R$ 39,8 bilhões), empatado com o Eagles - também da NFL. Na sequência, aparecem Manchester United (14º, com R$ 39,4 bilhões) e Barcelona (20º, com R$ 33,8 bilhões).

O valor das equipes é movido, principalmente, por contratos de mídia — bons exemplos disto estão na NFL e na NBA, que pagam, respectivamente, US$ 380 milhões (R$ 2,3 bilhões) e US$ 230 milhões (R$ 1,4 bilhão) a cada franquia de suas ligas anualmente.

Confira o ranking das 50 equipes mais valiosas do mundo:

1. Dallas Cowboys (NFL) - US$ 10,1 bilhões



2. Golden State Warriors (NBA) - US$ 8,8 bilhões

3. Los Angeles Rams (NFL) - US$ 7,6 bilhões

4. New York Yankees (MLB) - US$ 7,55 bilhões

5. New York Knicks (NBA) - US$ 7,5 bilhões

6. New England Patriots (NFL) - US$ 7,4 bilhões

7. New York Giants (NFL) - US$ 7,3 bilhões

8. Los Angeles Lakers (NBA) - US$ 7,1 bilhões

9. New York Jets (NFL) - US$ 6,9 bilhões

10. San Francisco 49ers (NFL) - US$ 6,8 bilhões

11. Las Vegas Raiders (NFL) - US$ 6,7 bilhões

12. Philadelphia Eagles (NFL) - US$ 6,6 bilhões

12. Real Madrid (La Liga) - US$ 6,6 bilhões

14. Manchester United (Premier League) - US$ 6,55 bilhões

15. Chicago Bears (NFL) - US$ 6,4 bilhões

16. Washington Commanders (NFL) - US$ 6,3 bilhões

17. Miami Dolphins (NFL) - US$ 6,2 bilhões

18. Houston Texans (NFL) - US$ 6,1 bilhões

19. Boston Celtics (NBA) - US$ 6 bilhões

20. Barcelona (La Liga) - US$ 5,6 bilhões

20. Green Bay Packers (NFL) - US$ 5,6 bilhões

22. Denver Broncos (NFL) - US$ 5,5 bilhões

22. Los Angeles Clippers (NBA) - US$ 5,5 bilhões

24. Los Angeles Dodgers (MLB) - US$ 5,45 bilhões

24. Seattle Seahawks (NFL) - US$ 5,45 bilhões

26. Tampa Bay Buccaneers (NFL) - US$ 5,4 bilhões

27. Liverpool (Premier League) - US$ 5,37 bilhões

28. Pittsburgh Steelers (NFL) - US$ 5,3 bilhões

29. Atlanta Falcons (NFL) - US$ 5,2 bilhões

30. Cleveland Browns (NFL) - US$ 5,15 bilhões

31. Los Angeles Chargers (NFL) - US$ 5,1 bilhões



31. Manchester City (Premier League) - US$ 5,1 bilhões

33. Minnesota Vikings (NFL) - US$ 5,05 bilhões

34. Baltimore Ravens (NFL) - US$ 5 bilhões

34. Bayern de Munique (Bundesliga) - US$ 5 bilhões

34. Chicago Bulls (NBA) - US$ 5 bilhões

37. Houston Rockets (NBA) - US$ 4,9 bilhões

37. Tennessee Titans (NFL) - US$ 4,9 bilhões

39. Kansas City Chiefs (NFL) - US$ 4,85 bilhões

40. Brooklyn Nets (NBA) - US$ 4,8 bilhões

40. Indianapolis Colts (NFL) - US$ 4,8 bilhões

42. Dallas Mavericks (NBA) - US$ 4,7 bilhões

43. Jacksonville Jaguars (NFL) - US$ 4,6 bilhões

43. Philadelphia 76ers (NBA) - US$ 4,6 bilhões

45. Boston Red Sox (MLB) - US$ 4,5 bilhões



45. Carolina Panthers (NFL) - US$ 4,5 bilhões

47. New Orleans Saints (NFL) - US$ 4,4 bilhões

47. Paris Saint-Germain (Ligue 1) - US$ 4,4 bilhões

47. Toronto Raptors (NBA) - US$ 4,4 bilhões

50. Arizona Cardinals (NFL) - US$ 4,3 bilhões