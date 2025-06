FUTEBOL

Quanto os clubes brasileiros já garantiram em premiação no Mundial?

Flamengo lidera o ranking financeiro entre os brasileiro

Palmeiras, Flamengo Botafogo e Fluminense já garantiram vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Somando os prêmios concedidos pela Fifa até o momento, os clubes brasileiros já acumularam juntos um total de 99,3 milhões de dólares, o que equivale a aproximadamente R$ 550 milhões. Os valores são referentes à participação na fase de grupos, vitórias, empates e avanço às oitavas.>

O Flamengo lidera o ranking financeiro entre os brasileiros, com 27,71 milhões de dólares recebidos, cerca de R$ 152,1 milhões. Na sequência, Palmeiras, Botafogo e Fluminense aparecem com valores semelhantes, faturando 26,71 milhões de dólares (R$ 146,7 milhões).>

Todas as equipes participantes da competição recebem premiações por cada etapa: entrada na fase de grupos, resultados das partidas (vitórias e empates), avanço nas fases eliminatórias e, eventualmente, pela conquista do título ou pela posição de vice-campeão.>

Segundo a tabela de premiação da Fifa, as vitórias na fase de grupos rendem 2 milhões de dólares cada, empates valem 1 milhão. A classificação para as oitavas acrescenta 7,5 milhões, enquanto as fases seguintes têm bônus maiores: 13,1 milhões nas quartas, 21 milhões na semifinal, 30 milhões para o vice e 40 milhões para o campeão.>