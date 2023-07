Yamila Rodriguez tem tatuagem de Cristiano Ronaldo. Crédito: Priscila Pedroso/Palmeiras e Reprodução/Instagram

A rivalidade entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi supera as quatro linhas, tendo sido ponto central de discussão que dominou o mundo do futebol na última década. Se é natural que cada fã da modalidade tenha uma opinião sobre quem é o melhor, alguns aficionados tomam medidas drásticas e deixam bem óbvio para todos qual a sua preferência.



É o caso da atacante argentina Yamila Rodriguez, que tem a face do craque português tatuada na canela da perna esquerda. A jogadora, que também atua pelo Palmeiras, chamou atenção na transmissão da Copa do Mundo feminina ao exibir sua homenagem ao atleta do Al-Nassr e da seleção de Portugal. Além de Cristiano Ronaldo, a perna esquerda da jovem de 25 anos também é habitada por Diego Maradona.

"Ele é, sem dúvida, o melhor jogador do mundo. Eu o via jogar e pensava: 'como ele pode ser tão perfeito?'. Ele me surpreende com tudo o que faz. Com essa tatuagem, agora tenho o Cristiano Ronaldo comigo para sempre", afirmou Yamila durante entrevista ao jornal argentino Olé.

O amor pelo craque português, no entanto, gerou uma forte onda de críticas contra a atacante. Durante a estreia da Argentina diante da Itália, e, posteriormente, na partida contra a África do Sul, foram muitos os xingamentos que a classificavam como alguém "anti-Messi". Ao descobrirem que ela não seguia o craque argentino no Instagram, muitos até a chamaram de ingrata, referindo-se à conquista do título do Mundial de 2022 alcançado pelo ídolo do seu país.

Em suas redes sociais, Yamila se defendeu. "Jamais disse que sou anti-Messi. Jamais seria. Messi é nosso grande capitão na seleção, mas eu dizer que CR7 é meu ídolo e minha inspiração não quer dizer que odeie Messi". A jogadora ainda afirmou que não vê problema em preferir um jogador ao outro e que "destacar um não significa enterrar o outro".

"Por favor, parem! Não estou passando bem. Em que momento disse que sou anti-Messi? Parem de dizer coisas que eu não disse porque, de verdade, estou ficando mal (em meio a um Mundial representando meu país)."

História no futebol

Yamila é destaque no futebol sul-americano há algum tempo. No Boca Juniors, onde foi capitã e é considerada ídolo, chegou a disputar a final da Copa Libertadores do ano passado, perdendo o título para o próprio Palmeiras. Pela seleção argentina, foi artilheira da Copa do Mundo de 2022, com seis gols em seis jogos

"Estou muito feliz com a oportunidade de jogar no Palmeiras e agradeço a confiança de todos", disse ao ser contratada neste ano pela equipe da presidente Leila Pereira. "É um clube gigante, que tem um elenco muito forte e espero que possamos fazer uma temporada histórica. A torcida pode esperar de mim muita dedicação, comprometimento e garra".