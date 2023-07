A goleada do Brasil sobre o Panamá por 4x0, na estreia na Copa do Mundo Feminina , teve show de Ary Borges. A meia foi o grande destaque da partida, com três gols e uma assistência para Bia Zaneratto. Foi uma estreia perfeita da Seleção e da própria jogadora, que disputa seu primeiro Mundial na carreira.

Na terra da garoa, a jovem teve o primeiro contato real com o futebol. Era seu pai que a levava para praticar o esporte. Foi ele, inclusive, que descobriu o Centro Olímpico, que promove a formação de jovens atletas. Aos 11 anos, Ary aprendeu a pegar ônibus sozinha para treinar no clube, onde aprendeu os fundamentos para começar na carreira.

Em 2017, aos 18 anos, chegou em Recife para defender o Sport. A passagem pelo Leão durou duas temporadas, com a conquista do bicampeonato pernambucano (2017-18). Foi justamente o trabalho no clube que a fez ser convocada pela primeira vez na seleção brasileira, na categoria sub-20. Em 2018, disputou a Copa do Mundo da categoria, na França.