NBA

Quem é o ex-NBA que virou morador de rua e foi preso

Delonte West foi preso novamente este mês por invasão de propriedade privada

Delonte West foi ala-armador na NBA por oito temporadas, jogando no Boston Celtics, Cleveland Cavaliers e Dallas Mavericks - mas desenvolveu dependência química, transtorno bipolar, se tornou morador de rua e foi preso no último dia 2.

West foi acusado de invadir uma propriedade no Condado de Fairfax, na Virgínia, nos Estados Unidos, e foi preso após se recusar a sair de uma área privada que não podia acessar, de acordo com o TMZ. Delonte pagou uma fiança de mil dólares e foi liberado da prisão, ainda precisando retornar ao tribunal para uma audiência.

Delonte foi visto pela próxima vez pedindo dinheiro em uma avenida em Dallas em 2020, mesmo ano em que deu entrada em uma clínica de reabilitação na Flórida. A decisão de entrar na clínica se deu após o dono do Mavericks, Mark Cuban, procurar a família do ex-jogador, e oferecer ajuda com o tratamento do vício em drogas.